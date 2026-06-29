Россиян предупредили о компаниях, которые разводят на бесплатные тестовые задания

История с бесплатными тестовыми заданиями, которые компании впоследствии используют в своей работе, сейчас стала очень распространенной. Особенно в маркетинге, дизайне, HR, копирайтинге и digital. Об этом «Газете.Ru» рассказала Олеся Бормотова, директор по персоналу мультисервисной компании Newstaff.

По ее словам, под видом «оценки компетенций» некоторые компании пытаются получить готовое решение под свои реальные задачи.

Если человеку дают разработать полноценную стратегию, написать рабочую концепцию, подготовить аналитику или сделать проект, который потом реально уходит в работу — это уже не проверка кандидата, а попытка получить бесплатный труд.

«Проблема в том, что кандидаты часто соглашаются на объемные задания без обсуждения условий. А потом узнают свои идеи в чужих презентациях, публикациях или рекламных кампаниях. Доказать использование тестового можно не всегда, но если остались переписки, файлы, даты отправки, опубликованные материалы — это уже база для защиты своих интересов», — отмечает Олеся Бормотова.

В некоторых случаях речь может идти и о нарушении авторских прав.

«Я всегда рекомендую кандидатам заранее уточнять: какой объем тестового, сколько времени оно должно занимать и будет ли использоваться в реальной работе компании. Потому что одно дело — небольшой кейс на оценку логики. Другое — фактически полноценная рабочая задача на несколько часов или дней», — делится эксперт.

Для работодателей это тоже риск. Рынок сейчас очень прозрачный. Информация о таких историях быстро расходится по профессиональным чатам и Telegram-каналам. В итоге компания экономит на тестовом один раз, а потом долго теряет нормальных кандидатов и репутацию на рынке.

В случаях, когда речь идет о результатах интеллектуального труда — текстах, дизайне, аналитических материалах, — действует защита авторских прав. Так, если компания использовала вашу работу без разрешения, вы вправе обратиться в суд.

«Законодательство позволяет требовать не только прекращения использования материалов и указания вашего авторства, но и выплаты компенсации. Согласно статье 1301 ГК РФ, ее размер может составлять от 10 000 до 5 000 000 рублей либо определяться как двукратная стоимость права использования произведения», — заключает эксперт.

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