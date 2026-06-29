Названы профессии, которые могут стать «призраками» к 2030 году

К 2030 году рынок труда неизбежно трансформируется из-за автоматизации, цифровизации и искусственного интеллекта. При этом полного исчезновения традиционных профессий не произойдет. Однако некоторые специальности перестанут быть массовыми и востребованными, рассказала «Газете.Ru» Валерия Доманская, HR-директор трейд-маркетингового агентства OPEN Group.

«В первую очередь это коснется специалистов, которые выполняют рутинные операции, не требующие творческой или эмоциональной вовлеченности. Под ударом окажутся младшие позиции в сфере бухучета и администрирования, специалисты по документообороту, офис-менеджеры, операторы кол-центров и техподдержки», — считает специалист.

Кроме этого, из-за распространения зон самообслуживания под угрозой находится профессия кассира.

«Сегодня мы уже видим, что в ретейле сокращается количество таких работников с полной занятостью. Вместо этого появляется все больше вакансий для специалистов сферы торговли на неполный рабочий день с короткими сменами два-четыре часа. В ближайшие три-пять лет тренд на частичную занятость в ретейле будет набирать обороты — ее доля в некоторых случаях может превысить 50%», — предполагает Валерия Доманская.

В зоне риска также окажутся начинающие специалисты в ИТ и креативных индустриях — копирайтеры и дизайнеры.

«Уже сейчас генеративные нейросети и low-code платформы позволяют выполнять задачи верстки, базового кодинга или генерации текстов и простых визуалов силами одного специалиста, имеющего навыки работы с современными цифровыми инструментами», — констатировала эксперт.

Как понять что ваша профессия под угрозой? По словам HR-эксперта, если более 70% задач — это рутинные операции, выполняющиеся по шаблону или инструкции, то риск остаться без работы высок. Все потому, что такие функции можно заменить программой или машиной.

«Напротив, если деятельность требует прямого и глубокого человеческого взаимодействия, сопереживания, творческого подхода или принятия решений в условиях неопределенности, то такая профессия более устойчива», — отметила она.

В целом «мягкие» навыки — аналитическое мышление, креативность, гибкость и адаптивность — в перспективе нескольких лет станут особенно важными из-за повсеместного внедрения технологий.

«Учитывая это, в перспективе будут актуальны специалисты социальной сферы: сиделки, медработники, педагоги и психологи. Таким образом, потребность в эмпатии и личном контакте в условиях цифровизации будет только расти», — прогнозирует Валерия Доманская.

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