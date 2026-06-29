Малайзия продлила соглашение о поисках обломков пропавшего в Индийском океане лайнера

В Малайзии приняли решение о продлении до 30 июня 2027 года соглашения о поисков обломков самолета рейса MH370, пропавшего в 2014 году. Об этом заявил министр транспорта страны Энтони Локе Сиеу Фук, его цитирует госагентство Bernama.

«Это решение демонстрирует неизменную и постоянную приверженность правительства долгожданному завершению поисковой операции и предоставлению долгожданной ясности семьям пассажиров рейса MH370», — сказал глава ведомства.

По условиям договора с компанией Ocean Infinity оплату заказчик вносит только в случае нахождения объектов. Если обломки удастся обнаружить, фирма получит от малайзийских властей $70 млн.

Гражданский самолет Boeing 777-200, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предположительно, воздушное судно авиакомпании Malaysia Airlines потерпело крушение в южной части Индийского океана. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров, в том числе один российский турист. Поисковая операция продолжалась три года и финансировалась сразу несколькими странами. Однако обломки самолета так и не были обнаружены.

Ранее самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина.