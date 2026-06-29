Россиянам назвали главную помеху, мешающую сконцентрироваться

Смартфон является главным врагом глубокого мышления и концентрации. Об этом предупредил нейробиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин. Его слова цитирует «БИЗНЕС Online».

Он пояснил, что мозг человека, отвлекаясь, гораздо хуже справляется с новыми задачами.

«Самый главный отвлекающий фактор в нашей жизни — это, конечно, наши смартфоны. Поэтому опять же, если над чем-то серьезным думаешь, то надо его выключать», — сказал Дубынин.

Ученый добавил, что многозадачность и автоматизм работают только тогда, когда все действия уже знакомы. Если задача новая — гаджеты лучше отложить.

Детский психолог Ирина Таранова до этого говорила, что чрезмерное использование смартфона и других гаджетов может оказать негативное влияние на учебу ребенка, поскольку приводит к усталости мозга и перенапряжению.

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