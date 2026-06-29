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32-летний попугай американки признан самым старым в мире

UPI: 32-летний попугай из США признан старейшим в мире
Guinness World Records

Домашний волнистый попугай по кличке Спудлс из США официально признан самым старым из ныне живущих попугаев своего вида, пишет UPI. На момент регистрации рекорда ему исполнилось 32 года и 86 дней.

Владелица птицы, Аманда Бет из Южной Каролины, рассказала, что получила Спудлса в подарок от матери в 1997 году, когда ему уже было около трех лет.

«Я всегда шучу, что он все еще живет, поэтому мне приходится продолжать его кормить», — смеется хозяйка.

По ек словам, с возрастом попугай стал менее разговорчивым, но каждое утро по-прежнему приветствует окружающих словами «красивый птенчик».

Аманда считает, что Спудлс сохранил дружелюбный характер благодаря своей первой хозяйке.

В неволе волнистые попугаи обычно живут от 15 до 20 лет, поэтому возраст Спудлса почти вдвое превышает среднюю продолжительность жизни этого вида.

Ранее пара редчайших попугаев вывела 55 птенцов и удивила ученых.

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