32-летний попугай американки признан самым старым в мире

Домашний волнистый попугай по кличке Спудлс из США официально признан самым старым из ныне живущих попугаев своего вида, пишет UPI. На момент регистрации рекорда ему исполнилось 32 года и 86 дней.

Владелица птицы, Аманда Бет из Южной Каролины, рассказала, что получила Спудлса в подарок от матери в 1997 году, когда ему уже было около трех лет.

«Я всегда шучу, что он все еще живет, поэтому мне приходится продолжать его кормить», — смеется хозяйка.

По ек словам, с возрастом попугай стал менее разговорчивым, но каждое утро по-прежнему приветствует окружающих словами «красивый птенчик».

Аманда считает, что Спудлс сохранил дружелюбный характер благодаря своей первой хозяйке.

В неволе волнистые попугаи обычно живут от 15 до 20 лет, поэтому возраст Спудлса почти вдвое превышает среднюю продолжительность жизни этого вида.

Ранее пара редчайших попугаев вывела 55 птенцов и удивила ученых.