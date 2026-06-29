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Общество

В ЛДПР подчеркнули ответственность государства за защитников Отечества

ЛДПР предложила включить поддержку ветеранов СВО в перечень целей волонтерства
Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили добавить социальную реабилитацию ветеранов боевых действий в перечень целей благотворительной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Инициатива включает в себя трудовую адаптацию, профессиональную переподготовку и оказание психологической помощи ветеранам, членам их семей и родственникам погибших. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 29 июня 2026 года.

По мнению авторов, реализация меры позволит благотворительным и волонтерским организациям получать финансовую, организационную, информационную, консультационную, имущественную и методическую поддержку от государства. Предполагается, что это снизит нагрузку на волонтеров и создаст дополнительную мотивацию.

«Государство в ответе за своих защитников — тех, кто уже вернулся с фронта, и тех, кто вернется после нашей скорой и неизбежной Победы. Важнейшая задача — помочь вернувшимся адаптироваться к мирной жизни, предоставить все необходимые возможности, оказать психологическую поддержку. Нельзя допустить повторения ошибок прошлого, когда десятки тысяч ветеранов-афганцев остались один на один со своими проблемами без достойной поддержки со стороны государства», — заявил Слуцкий.

По его словам, различные волонтерские организации по всей стране готовы помочь ветеранам вернуться к гражданской жизни — найти достойную работу, адаптироваться, получить психологическую помощь от специалистов.

«Сотни тысяч волонтеров в каждом регионе делают большое и важное дело, бескорыстно заботясь о тех, кто защищал нашу родину. Государство обязано их поддерживать — информационно, материально, консультационно. Поэтому ЛДПР призывает включить в список целей благотворительной и добровольческой деятельности социальную адаптацию ветеранов боевых действий», — добавил глава ЛДПР.

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