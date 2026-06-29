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Общество

Сотрудник московского банка, убивший начальницу, приговорен к 13,5 года колонии

В Москве вынесли приговор банковскому служащему за убийство своей начальницы
Прокуратура Москвы

В Москве суд вынес приговор сотруднику банка Константину Торопову за убийство своей начальницы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, 30 сентября 2025 года Торопов пришел на работу в отделение банка на Автозаводской улице, имея при себе нож. Из личной неприязни к руководительнице он нанес ей два удара — в шею и грудь. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура Москвы поддержала обвинение в суде, после чего было вынесено обвинительное решение.

Торопова приговорили к 13 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено ограничение свободы сроком на два года.

Ранее в Подмосковье убили 38-летнюю сотрудницу Домодедовской больницы.

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