Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Опекуны истязали приемных детей в Воронежской области

В Воронежской области опекуны истязали троих детей
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Воронежской области арестовали супругов, подозреваемых в истязании приемных детей. Об этом сообщает Новоусманский районный суд.

По данным суда, супруги взяли под опеку троих малолетних детей, оставшихся без попечения родителей, летом 2025 года. В течение семи месяцев они избивали несовершеннолетних за малейшие провинности.

В отношении опекунов возбуждено уголовное дело об истязании, решением суда они заключены под стражу на месяц. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который истязал своих малолетних детей. Фигурант регулярно избивал двоих детей, жестокость по отношению к малолетним он объяснял методами воспитания. Суд признал мужчину виновным в истязании, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее россиянка 74 раза ударила малолетнюю дочь деревянной толкушкой для пюре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно вступить в наследство, чтобы не остаться без него, и во сколько это обойдется? Гайд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!