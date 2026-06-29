Опекуны истязали приемных детей в Воронежской области

В Воронежской области арестовали супругов, подозреваемых в истязании приемных детей. Об этом сообщает Новоусманский районный суд.

По данным суда, супруги взяли под опеку троих малолетних детей, оставшихся без попечения родителей, летом 2025 года. В течение семи месяцев они избивали несовершеннолетних за малейшие провинности.

В отношении опекунов возбуждено уголовное дело об истязании, решением суда они заключены под стражу на месяц. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который истязал своих малолетних детей. Фигурант регулярно избивал двоих детей, жестокость по отношению к малолетним он объяснял методами воспитания. Суд признал мужчину виновным в истязании, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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