Москвичам рассказали, когда облачность сменится ясной погодой

В понедельник в Москве и Московской области преимущественно облачно, однако уже с завтрашнего дня погода станет ясной: циклон уступит место сектору повышенного атмосферного давления, и небо прояснится. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В среду, 30 июня, регион войдет в фазу настоящей жары — 27–29°C. Ветер переменных направлений, довольно слабый», — отметила специалист.

Самым теплым днем, по ее прогнозам, станет четверг. Таким образом, жителям столицы и Подмосковья стоит готовиться к летнему зною, который продержится до конца рабочей недели.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в первые дни июля в Москве ожидается жара с температурой воздуха от +25°C до +30°C. Однако, по его словам, «всплеск тепла» будет недолгим. В последующие дни температура вернется в норму.

Предварительно, в июле в Центральной России будет на один–два градуса теплее климатической нормы. При этом прогнозируется «относительный дефицит» осадков, предупредил синоптик.

Ранее во Франции вновь зафиксировали рекордный уровень жары.