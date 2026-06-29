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«СберПрайм» марафон «Белые ночи» пройдет в Санкт-Петербурге 4 июля

Марафон «Белые ночи» соберет в Санкт-Петербурге соберет бегунов из 47 стран
Real Sports Photos/Shutterstock/FOTODOM

Юбилейный 35-й марафон «Белые ночи» пройдет в Санкт-Петербурге 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Титульным партнером мероприятия станет подписка «СберПрайм», а компании экосистемы Сбера помогут спортсменам в день старта и во время подготовки. Участникам подготовили спецпредложения для поездки, бронирования жилья, покупки экипировки и товаров для восстановления.

Зона «СберПрайм» будет работать 3 июля с 10:00 до 21:00 на спортивной выставке, а 4 июля — в финишном городке на Дворцовой площади. Зона откроется для зрителей в 19:30. Гостей и участников ждут активности от сервисов экосистемы Сбера и его партнеров, велнес-пространство с GigaChat и зона пожеланий для бегунов. Подписчики «СберПрайм», преодолевшие дистанцию, смогут заказать индивидуальную гравировку на медалях.

Спортивная программа включает дистанции 10 км и 42,2 км, эстафету для всех желающих и студенческую эстафету. Марафонская дистанция охватит десять островов Северной столицы. Старт дадут на Крестовском острове у «Газпром арены», а финиш — на Дворцовой площади.

«Мы замечаем, как в последние годы меняется само отношение людей к марафонам. Если раньше они воспринимались прежде всего как испытание на выносливость, то теперь — это образ жизни людей, которые хотят проводить время ярко и активно», — отметил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

По его словам, марафон соберет на 15% больше участников, чем в прошлом сезоне. При этом больше половины бегунов выйдут на дистанции впервые.

«Марафон «Белые ночи» — особенный старт в календаре «Бегового сообщества». В этом году он пройдет в юбилейный, 35-й раз. За это время марафон стал традицией для многих бегунов из разных регионов России и других стран», — отметил директор «СберПрайм» марафона «Белые ночи» и сооснователь «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов.

По его словам, в прошлом году более 70% участников приехали на марафон из других регионов. Он уточнил, что в этом году на старт выйдут бегуны из 47 стран, 83 субъектов России и более чем 600 городов и населенных пунктов страны

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