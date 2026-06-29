Дикий бизон напал на 12-летнего мальчика в парке

Daily Mail: в США ребенок оказался в больнице после нападения бизона

В США 12-летний мальчик получил травмы после нападения бизона в национальном парке Йеллоустоун в штате Вайоминг, пишет Daily Mail.

После инцидента ребенка доставили в ближайшую больницу. Информация о характере и степени полученных травм пока не раскрывается. Представители Йеллоустоуна не сообщили, что именно привело к столкновению мальчика с животным.

После происшествия администрация парка вновь напомнила посетителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию при встрече с дикими животными.

«Бизоны травмируют больше людей в Йеллоустоуне, чем любые другие животные. Они непредсказуемы, способны бегать в три раза быстрее человека и могут проявить агрессию, если почувствуют угрозу», — говорится в заявлении.

Бизоны, обитающие в Йеллоустоуне, могут весить до 900 килограммов и считаются крупнейшими наземными млекопитающими Северной Америки. Согласно правилам парка, посетители должны находиться не ближе 23 метров от бизонов, лосей, оленей, баранов и койотов, а расстояние до медведей, волков и пум должно составлять не менее 91 метра.

В администрации также призвали не приближаться к животным, не пытаться их кормить, гладить или окружать, даже если они кажутся спокойными.

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