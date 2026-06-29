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Прохожий проломил голову мужчине клюшкой для гольфа на Камчатке

На Камчатке прохожий избил мужчину клюшкой для гольфа и поплатился
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

На Камчатке суд вынес приговор 36-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, который избил мужчину клюшкой для гольфа. Об этом сообщает прокуратура края.

По данным следствия, обвиняемый прогуливался по улице. Когда к нему подошел неизвестный. 34-летний мужчина стал требовать у него деньги и выпивку, а получив отказал перешел к оскорблениям. Разозлившись, подсудимый вернулся к своему автомобилю, достал из багажника железную клюшку для гольфа несколько раз ударил ею попрошайку.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, которая квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Скорую помощь вызвали сотрудники полиции, прибывшие на место. Нападавший признал вину и пояснил, что считал клюшку хрупкой. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

До этого в Ульяновске мужчина проломил череп заступившемуся за девушку ветерану СВО.

Ранее в Петербурге три пьяные девушки избили мужчину в ответ на замечание.

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