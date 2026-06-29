В Свердловской области женщина прервала лечение дочери и скрылась от врачей

В Нижнем Тагиле женщина предстала перед судом за неисполнение обязаннностей по воспитанию и содержанию ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Дзержинский районный суд лишил местную жительницу родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери. Иск подал отец девочки. Ранее место жительства ребенка было определено с ним, а с матери взыскали алименты.

Однако после этого женщина неоднократно забирала дочь, мешала общению с отцом и самовольно прерывала назначенный курс терапии. Особую тревогу у суда вызвало состояние здоровья ребенка: девочке требовалось длительное профилактическое лечение и наблюдение врачей, но мать несколько раз забирала ее из медучреждения до завершения курса и не выходила на связь.

Кроме того, выяснилось, что женщина не занималась воспитанием дочери, не обеспечивала посещение детского сада, накопила долг по алиментам, вела асоциальный образ жизни, уже привлекалась к административной ответственности и имела непогашенную судимость. Суд пришел к выводу, что ее поведение создает угрозу интересам ребенка, и частично удовлетворил иск, лишив мать родительских прав.

Ранее россиянин 2,5 года прятался в тайге с двумя дочерьми, чтобы они не виделись с матерью.