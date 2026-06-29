В тайге под Красноярском загадочно пропала еще одна семья

SHOT: в Красноярском крае девять дней ищут супругов, пропавших во время сплава

В Красноярском крае уже девять дней ищут супругов, пропавших во время сплава по реке Агул. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Мужчина и женщина 43 и 45 лет отправились на сплав 20 июня на территории Ирбейско-Саянского округа и перестали выходить на связь. За девять дней спасатели исследовали 58 км береговой линии и около 40 тысяч квадратных метров акватории с помощью эхолота, но никаких следов супругов обнаружить не удалось.

По данным SHOT, место исчезновения находится примерно в 200 километрах от района, где ранее пропала семья Усольцевых, поиски которых длятся с сентября прошлого года.

До этого в Иркутской области нашли троих мужчин, ушедших за черемшой. Мужчины столкнулись с утонувшим в реке деревом, в результате чего они потеряли лодку. Без еды они провели в тайге почти пять суток. Сотрудники полиции обнаружили пропавших в Киренском районе.

Ранее в Красноярском крае восстановили полный маршрут семьи Усольцевых.