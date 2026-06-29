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Мужчина три часа снимал видео под юбками у женщин и был пойман с поличным

В Сингапуре туриста арестовали за съемку видео под юбками у шести женщин
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре 27-летнего гражданина Филиппин осудили за вуайеризм. За три часа он снял видео под юбками у шести женщин, сообщает Shin Min Daily News.

По данным следствия, Узи Кристиан Джиор Орлино приехал в Сингапур на отдых и за один день — 6 ноября 2025 года — совершил шесть правонарушений.

В одном из случаев мужчина опустил телефон под юбку женщины в пекарне и записывал видео около 33 секунд, затем снял еще один ролик в аптеке. Позже он спустился в метро на станции Outram Park, где незаметно просунул телефон между ног женщине в черном платье и снова начал снимать.

Действия Орлино заметили пассажиры, которые остановили его и передали сотрудникам станции. После этого его задержали, а записи удалили с телефона.

Мужчина признал вину по трем эпизодам и просил о снисхождении. Суд учел, что это было его первое правонарушение, и вынес приговор — шесть недель тюрьмы.

Ранее незнакомец схватил пассажирку за ягодицы в московском метро.

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