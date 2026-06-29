Россиянам рассказали, что будет в случае долгого неиспользования сим-карты

Длительное неиспользование сим-карты может привести к блокировке номера и его последующей передаче другому абоненту. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

По словам эксперта, после блокировки номер может поступить в свободную продажу, поскольку законодательство не запрещает операторам повторно реализовывать такие номера.

Согласно закону «О связи», оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользуется услугами более шести месяцев. При этом у разных операторов срок может составлять от 90 дней до полугода. Блокировка также возможна при превышении установленного лимита в 20 сим-карт на одного человека или при аресте средств на счете по решению правоохранительных органов.

Леонова отметила, что если номер был привязан к банковским сервисам или порталу «Госуслуги», после его утраты могут возникнуть сложности с доступом к аккаунтам. Она также рекомендовала никогда не сообщать посторонним коды из СМС и PIN-коды, особенно при восстановлении номера, чтобы не стать жертвой мошенников.

До этого сообщалось, что власти обсуждают запрет для россиян на регистрацию eSIM из-за рубежа. Эти меры могут войти в третий пакет антифрод-поправок, направленных на борьбу с мошенничеством, однако окончательное решение пока не принято.

Ранее россиян предупредили о списывании денег мошенниками под предлогом проверки наличия долгов.