Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Россиянам рассказали, что будет в случае долгого неиспользования сим-карты

Доцент Леонова: неиспользование сим-карты может привести к потере номера
cunaplus/Shutterstock/FOTODOM

Длительное неиспользование сим-карты может привести к блокировке номера и его последующей передаче другому абоненту. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

По словам эксперта, после блокировки номер может поступить в свободную продажу, поскольку законодательство не запрещает операторам повторно реализовывать такие номера.

Согласно закону «О связи», оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользуется услугами более шести месяцев. При этом у разных операторов срок может составлять от 90 дней до полугода. Блокировка также возможна при превышении установленного лимита в 20 сим-карт на одного человека или при аресте средств на счете по решению правоохранительных органов.

Леонова отметила, что если номер был привязан к банковским сервисам или порталу «Госуслуги», после его утраты могут возникнуть сложности с доступом к аккаунтам. Она также рекомендовала никогда не сообщать посторонним коды из СМС и PIN-коды, особенно при восстановлении номера, чтобы не стать жертвой мошенников.

До этого сообщалось, что власти обсуждают запрет для россиян на регистрацию eSIM из-за рубежа. Эти меры могут войти в третий пакет антифрод-поправок, направленных на борьбу с мошенничеством, однако окончательное решение пока не принято.

Ранее россиян предупредили о списывании денег мошенниками под предлогом проверки наличия долгов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!