Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

МВД Катара подтвердило гибель гражданина из-за боевых действий

Подданный Катара погиб на борту судна от осколочных ранений
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Подданный Катара погиб, еще один человек получил ранения на борту судна в результате попадания осколков из-за боевых действий в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД эмирата.

Главное управление береговой охраны и безопасности границ в рамках проверки зафиксировало, что одно из судов с двумя людьми на борту не вернулось в порт в назначенное время. Поисковая операция началась вечером в субботу, 27 июня.

Морские патрули обнаружили судно рано утром в воскресенье.

Второго человека, постоянно проживающего в Катаре иностранца арабского происхождения, доставили в больницу с ранениями. Компетентные органы продолжают расследование инцидента.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно их заявлению, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в КСИР уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

Ранее Бахрейн заявил об атаке со стороны Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!