МВД Катара подтвердило гибель гражданина из-за боевых действий

Подданный Катара погиб, еще один человек получил ранения на борту судна в результате попадания осколков из-за боевых действий в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД эмирата.

Главное управление береговой охраны и безопасности границ в рамках проверки зафиксировало, что одно из судов с двумя людьми на борту не вернулось в порт в назначенное время. Поисковая операция началась вечером в субботу, 27 июня.

Морские патрули обнаружили судно рано утром в воскресенье.

Второго человека, постоянно проживающего в Катаре иностранца арабского происхождения, доставили в больницу с ранениями. Компетентные органы продолжают расследование инцидента.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно их заявлению, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в КСИР уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

Ранее Бахрейн заявил об атаке со стороны Ирана.