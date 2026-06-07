В Кузбассе пьяный водитель устроил смертельное ДТП

СК: в Кузбассе пьяный водитель погубил себя и троих пассажиров

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли четыре человека, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла 6 июня около 19:40 по местному времени на 45-м километре трассы Гурьевск — Малая Салаирка — Горскино — Урск.

По версии следствия, 39-летний мужчина сел за руль иномарки пьяным и не справился с управлением. Машина выехалы на левую обочину, после чего съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель и трое пассажиров, среди которых был ребенок, умерли на месте до прибытия медиков. Еще одна пострадавшая попала в больницу.

По факту аварии возбудили уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное водителем в состоянии опьянения.

Для установления всех обстоятельств случившегося назначены автотехническая, медицинские и дактилоскопическая экспертизы, заключили в ведомстве.

Ранее на трассе А-107 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием автобуса.