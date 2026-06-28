Точка в сообщении выдает выгорание на работе, выяснили аналитики

Те, кто регулярно заканчивает сообщения точкой, выгорают на работе на 47% чаще, чем коллеги, использующие смайлы или восклицательные знаки. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Алгоритмы сопоставили, как люди печатают и отправляют сообщения, и сделали вывод: привычка ставить точку в коротких ответах связана с тревожностью и приближающимся выгоранием. Точка — не знак грамотности, а защитный барьер.

«Точка в конце короткого сообщения — это акт контроля. Спокойный сотрудник пишет «хорошо» или «ок» без точек. Тревожный — ставит точку, чтобы сказать: «Разговор закончен, вопрос закрыт». Это реакция человека, который пытается все контролировать», — объясняет Алексей Миронов, ведущий специалист отдела исследовательских разработок «Стахановца».

Односложные ответы с точкой («Хорошо.», «Понял.», «Ок.») — самый яркий маркер. Время на формулировку такого ответа вырастает на 23%, а вероятность перечитать сообщение перед отправкой — в 2,1 раза. «Это не грамматика, а повышенные усилия, которые истощенный человек тратит на контроль каждой мелочи», — отмечает Миронов.

Анализ показал и поколенческий разрыв. Сотрудники до 45 лет воспринимают точку в мессенджере как грубость и желание оборвать диалог. Для них незакрытое сообщение означает «давай дальше», а точка — «разговор окончен». Сотрудники старше 45 лет используют точку как признак уважения и грамотности, искренне не понимая, чем можно обидеть знаком препинания.

«Проблема не в возрасте, а в том, что люди пользуются разными правилами, не подозревая об этом. Искра конфликта возникает там, где эти правила сталкиваются», — резюмирует эксперт.

Сегментация по принципу «ставит точку или нет» предсказывает выгорание с точностью 78% — выше, чем у классических личностных опросников (54%). «Опросники меряют врожденные черты, а пунктуация показывает состояние человека прямо сейчас. Человек, перешедший на короткие ответы с точкой, не стал другой личностью. Он просто устал. Это не характер, а крик о помощи», — поясняют специалисты.

Эксперты советуют присмотреться к чатам. Если кто-то из сотрудников недавно начал отвечать «Хорошо.» вместо «Ок!» или «Понял» вместо «Понял))» — возможно, ему нужен не тренинг, а выходной. «Выгорание начинается не со срыва дедлайнов. Оно начинается с исчезнувшего восклицательного знака», — резюмирует Миронов.

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