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Россияне массово пересели с газировки на воду с лимоном

В «Ашане» зафиксировали рост продаж ароматизированной воды на 20% за год
gbbot/Shutterstock/FOTODOM

Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 2026 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений.

Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки — 0,5 л, его выбирают 34% клиентов. На втором месте — 1,5 л (29%), на третьем — 1 л (11%). Большие бутыли 5 л берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 л — 6%.

Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды — плюс 20% к прошлогодним показателям. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона: этот вариант выбирают более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы, за ними следуют клубника, манго и гранат.

По объему упаковки в этом сегменте лидирует формат 0,5 л — его предпочитают 38% покупателей. На втором месте — упаковка 1 л с долей 35%, на третьем — 1,5 л (21%).

В компании связывают тенденцию с растущим интересом покупателей к натуральным вкусам без добавления сахара, а также с укреплением трендов здорового образа жизни и правильного питания. Потребители все чаще отдают предпочтение продуктам, сочетающим освежающую пользу с осознанным подходом к рациону.

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