Путин назвал высокой честью статус «Единой России» как партии-лидера

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIII съезда «Единой России» поблагодарил партию за весомый вклад в развитие страны. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Глава государства назвал высокой честью и огромной ответственностью заслужить статус партии-лидера.

«Такое доверие народа бесценно. Оно не возникает само по себе. Люди все видят. Я хочу поблагодарить вас за весомый вклад в развитие страны. За большую работу в парламентских органах и системе исполнительной власти. И прошу наращивать ее темп», — заявил Путин.

Напомним, Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах во время выступления на ее съезде, передает РИА Новости. Президент отметил, что принимал участие в создании партии. После этого он пожелал съезду успешной работы.

В воскресенье, 28 июня, в Москве проходит первый этап XXIII съезда «Единой России». Он посвящен осенним выборам в Госдуму. Члены партии планируют утвердить списки кандидатов на голосование.