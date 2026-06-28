В Новосибирске спасли кошку, просидевшую месяц в запертой квартире

В Новосибирске спасли кошку, которая около месяца просидела в запертой квартире. Об этом kp.ru рассказал руководитель местного приюта Шакир Гаджиев.

По его словам, жильцы без предупреждения уехали и бросили кошку Миру в арендованной квартире. Позже владелица жилья, проживающая в другом городе, попросила знакомых подготовить его для новых квартирантов. Тогда и выяснилось, что все это время животное находилось без присмотра.

«Видно, что ей насыпали сухой корм, но воды не налили — даже мисок с водой не было. Ее спасло только то, что унитаз оставили открытым. Она пила воду из него. Кошечке очень повезло», — отметил Шакир Гаджиев.

После обнаружения Миру отвезли в ветклинику. Врачи диагностировали у нее сильное обезвоживание и назначили лечение. Сейчас состояние кошки улучшается, в ближайшее время ее передадут новым хозяевам.

Ранее московские ветеринары спасли кошку после падения с 12-го этажа.