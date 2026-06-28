В Петербурге мужчина украл у горничной валюту и драгоценности

Безработный украл деньги и украшения из гостиницы в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге мужчина попался на краже денег и ювелирных украшений у горничной, сообщает пресс-служба УМВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июня в одной из гостиниц на Лиговском проспекте. По данным полиции, 37-летняя сотрудница отеля сообщила о пропаже $12,8 тыс. и украшений, которые хранились в металлическом ящике в комнате для персонала. Ущерб оценили в 1 055 982 рубля.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого.

25 июня его задержали в одном из домов на улице Марата. Речь идет о 36-летнем безработном мужчине, не имеющем регистрации. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее в Барнауле женщина-курьер украла у пенсионерки деньги и драгоценности.