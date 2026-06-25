В Барнауле женщина-курьер украла у пенсионерки деньги и драгоценности

В Алтайском крае полицейские задержали 34-летнюю женщину, которая обворовала пенсионерку во время доставки продуктов. Об этом сообщает УМВД края.

70-летняя пенсионерка часто пользовалась услугами такси. В одну из поездок она познакомилась с девушкой, которая предложила доставлять пожилой женщине продукты. Пенсионерка согласилась, курьер несколько раз привозила ей заказы.

В один из дней женщина обнаружила пропажу золотого кольца стоимостью более 6 тысяч рублей, во время очередной доставки, когда пенсионерка не смогла оплатить услугу наличными, курьер по её разрешению перевела себе деньги с карты. Однако позже выяснилось, что со счета было списано более 20 тысяч рублей. Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело о краже.

До этого соседка ограбила 88-летнюю пенсионерку, которая отказалась дать ей взаймы. Общая сумма похищенного превысила 200 тысяч рублей. Подозреваемую задержали. Она призналась, что потратила деньги на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мужчина ограбил 77-летнюю женщину и потратил деньги на лотерейные билеты.