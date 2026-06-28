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Общество

Россиянин напал на соседа-пенсионера после одной просьбы

В Воронежской области 79-летний пенсионер пострадал во время соседской ссоры
Shutterstock

В Воронежской области пенсионер пострадал от рук соседа, сообщает УМВД по региону.

Инцидент произошел в Бобровском районе. По данным полиции, 79-летний житель села Сухая Березовка попросил соседку помочь посадить цветы. Она согласилась и пришла к нему на участок.

Позже женщину навестил ее сожитель, и между ними началась ссора. Хозяин дома попытался вмешаться и призвал прекратить конфликт, после чего подозреваемый схватил деревянное топорище и ударил его по голове.

Врачи диагностировали у пострадавшего легкий вред здоровью. Нападавшего — 36-летнего мужчину — уже задержали. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирской области мужчина ворвался к соседу и избил его бейсбольной битой.

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