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Общество

В Новосибирской области мужчина ворвался к соседу и избил его бейсбольной битой

Житель Бердска избил соседа битой, проникнув в его квартиру
Ruslan Mitin/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области мужчина избил соседа битой из-за разногласий, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, 21 февраля между соседями, живущими в доме на улице Рогачева в Бердск, произошел бытовой конфликт. После ссоры 40-летний обвиняемый пришел в квартиру 49-летнего соседа и несколько раз ударил его бейсбольной битой по голове и конечностям. В результате пострадавший получил травмы средней тяжести.

Следствие также установило, что с июня 2025 года по февраль 2026 года мужчина неоднократно заходил в квартиру соседа без разрешения. По версии правоохранителей, он делал это из-за затянувшейся неприязни и отключал провода от музыкальной колонки, когда сосед слушал музыку.

В отношеннии агрессора возбудили дело о незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с использованием предмета в качестве оружия. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Ранее челябинец избил мужчину в автобусе из-за кепки с флагом России.

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