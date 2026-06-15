Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Нижневартовске мужчина избивал и топил женщину на глазах у десятков отдыхающих

Житель Нижневартовска едва не утопил женщину в озере и попал на видео

В Нижневартовске мужчина избивал и топил женщину на глазах у десятков отдыхающих. Об этом свидетельница рассказала Telegram-каналу «Первый Нижневартовский».

Инцидент произошел в минувшие выходные на озере Татра около базы «Радуга». Сначала отдыхающие услышали истошные крики с противоположного берега и по ошибке решили, что это «страстный секс», но потом женщина начала кричать: «Нет, хватит, не надо, помогите!».

Очевидцы позвонили на пост охраны, а затем по номеру 112, но полиция не приехала. Крики прекратились, однако женщина, просившая о помощи, по-прежнему находилась в опасности.

В воде к пострадавшей приблизился мужчина, который начал ее топить и мешать вернуться на берег. Когда она все же выбралась на сушу, агрессор стал бить жертву по лицу и прыгать на ней.

Лишь через два часа, по словам вартовчанки, на место приехал участковый. Что было дальше с потерпевшей и нападавшим, не уточняется.

Ранее уссуриец оттаскал сожительницу за волосы и пытался расправиться с ней ножом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!