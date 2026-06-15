Житель Нижневартовска едва не утопил женщину в озере и попал на видео

В Нижневартовске мужчина избивал и топил женщину на глазах у десятков отдыхающих. Об этом свидетельница рассказала Telegram-каналу «Первый Нижневартовский».

Инцидент произошел в минувшие выходные на озере Татра около базы «Радуга». Сначала отдыхающие услышали истошные крики с противоположного берега и по ошибке решили, что это «страстный секс», но потом женщина начала кричать: «Нет, хватит, не надо, помогите!».

Очевидцы позвонили на пост охраны, а затем по номеру 112, но полиция не приехала. Крики прекратились, однако женщина, просившая о помощи, по-прежнему находилась в опасности.

В воде к пострадавшей приблизился мужчина, который начал ее топить и мешать вернуться на берег. Когда она все же выбралась на сушу, агрессор стал бить жертву по лицу и прыгать на ней.

Лишь через два часа, по словам вартовчанки, на место приехал участковый. Что было дальше с потерпевшей и нападавшим, не уточняется.

Ранее уссуриец оттаскал сожительницу за волосы и пытался расправиться с ней ножом.