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Стало известно, за счет чего мошенники втираются в доверие к детям

Эксперт Шилина: мошенники могут обрабатывать ребенка целый месяц
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники могут тратить до месяца на то, чтобы втереться в доверие к ребенку и вовлечь его в свои схемы. Об этом рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина в интервью ТАСС.

По ее словам, родителям следует насторожиться, если ребенок постоянно сидит уткнувшись в смартфон, теряет сон и аппетит, а его поведение меняется и становится тревожным.

«Самое страшное, что это воздействие мошенников длится очень долго, примерно около месяца», — сказала Шилина.

Она пояснила, что крайне важно наладить диалог с ребенком, чтобы помочь ему и сорвать планы злоумышленников.

Эксперт призвала говорить с детьми о безопасности «уже с пеленок», поскольку дети с раннего возраста сталкиваются с огромным потоком информации из интернета и соцсетей. По ее словам, чтобы помочь родителям, на сайте проекта «Перезвони сам» размещена памятка, которая подскажет, как распознать влияние третьих лиц на ребенка и защитить его от кибермошенников.

Правительство Москвы и столичное управление МВД запустили проект «Перезвони сам» в декабре 2022 года. Он помогает противостоять телефонным и интернет-мошенникам. На сайте доступны памятки, рекомендации экспертов, вебинары и лекции.

Ранее ижевская школьница под давлением мошенников отдала неизвестным ключи от квартиры.

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