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Общество

В Венесуэле возобновят работу метро, приостановленную из-за землетрясения

Министр Фариа: метро в Каракасе возобновит работу после землетрясения
Gaby Oraa/Reuters

В Каракасе начали возобновлять работу метро и железнодорожного транспорта, приостановленную после разрушительного землетрясения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра транспорта Венесуэлы Жаклин Фариа.

«Будет возобновлена работа метро Каракаса, [городов] Валенсии и Маракайбо, а также железной дороги в [регионе] Долина Туи», — рассказала чиновница.

Она уточнила, что это произойдет уже 28 июня.

Кроме того, власти планируют возобновить работу метро в городе Лос-Текес. Но на такой шаг пойдут при возникновении «оптимальных условий».

Работу метро в Каракасе приостановили 25 июня — после разрушительного землетрясения. Вечером 24 июня на территории Венесуэлы зарегистрировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. В результате природного катаклизма в столице обрушились некоторые жилые дома, также повреждения получил аэропорт имени Симона Боливара. По последней информации, количество пострадавших превысило 3200 человек. Еще более 1400 жителей получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее из-под завалов в Венесуэле спустя 70 часов после землетрясения вытащили ребенка.

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