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Общество

В Кемеровской области нашли тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти

СК: в Кузбассе нашли тело пропавшей девочки с признаками насильственной смерти

В Кемеровской области нашли тело пропавшей 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

«В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к преступлению – им оказался ранее судимый 55-летний местный житель», — сказано в сообщении.

Как пишет местный портал NGS42.RU, школьница вышла из дома утром 25 июня и не вернулась. В социальных сетях анонимные авторы, которые представлялись некими знакомыми семьи девочки, заявляли, что «ее телефон оказался выключен, последний раз она была в сети утром». Якобы, по геолокации, она могла пропасть в частном секторе Рудничного района.

К комментариях под ориентировкой кемеровчане заявляют, что видели машины правоохранителей у кладбища в Кировском районе. Ребенка искали также местные жители и волонтеры регионального отделения «ЛизыАлерт», следует из материала NGS42.RU.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, полицейские обнаружили тело девочки на кладбище в том же районе города.

По информации правоохранителей, несмотря на то что злоумышленник попытался скрыть следы преступления и сжечь тело, экспертам экспертно‑криминалистического центра областного полицейского главка удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого.

Также Волк отметила, что подозреваемый уже был ранее судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего: мужчина освободился из мест лишения свободы только в мае текущего года.

Фигуранта уже задержали. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье школьник с эпилепсией пропал перед поездкой в психоневрологический диспансер.

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