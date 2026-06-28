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Общество

Супругов посадили в тюрьму из-за непристойных детских изображений в их переписке

В Англии супружеская пара лишилась свободы из-за переписки в WhatsApp
Greater Manchester Police

В Англии супругов приговорили к двум годам тюрьмы за обмен непристойными изображениями чужого ребенка, сообщает Mirror.

Эндрю и Лара Бойд из Теймсайда казались обычной супружеской парой средних лет, однако следствие установило, что они обменивались в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимками, сделанными без ведома и согласия родителей ребенка.

В суде стало известно, что сообщения и изображения отправлялись с IP-адреса Эндрю Бойда. При обыске у него изъяли электронные устройства, включая телефон, планшет, игровую приставку и ноутбук.

Оба супруга признали ряд обвинений, связанных с вуайеризмом, созданием и распространением непристойных изображений детей. Судья назвала дело крайне серьезным и подчеркнула, что последствия для ребенка оказались тяжелыми.

Защита заявила, что Эндрю и Лара раскаиваются и давно отказались от наркотиков и алкоголя, однако суд это не смягчило.

Ранее бывший французский военный отправил 527 эротических сообщений 9-летней девочке.

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