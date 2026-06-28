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Общество

Из Венесуэлы после землетрясения эвакуируют граждан Мексики

ВВС Мексики эвакуируют 26 граждан из пострадавшей от землетрясения Венесуэлы
Ariana Cubillos/AP

Мексика эвакуирует из пострадавшей от землетрясения Венесуэлы более двух десятков своих граждан, выразивших желание вернуться в родную страну. Об этом в социальной сети X сообщило министерство иностранных дел федеративной республики.

В заявлении говорится, что накануне самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Мексики доставили гуманитарную помощь и 250 спасателей в Венесуэлу.

«26 соотечественников <...> добровольно выразили желание вернуться на территорию Мексики и ожидают репатриации при содействии рейсов ВВС», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что сотрудники мексиканского посольства в столице Венесуэлы после природного катаклизма связались с 73 гражданами, постоянно проживающими на территории данной страны или пребывающими там временно. По данным МИД, все эти люди находятся в безопасных местах, состояние их здоровья оценивается как хорошее.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня. Временной интервал между сериями подземных толчков составил меньше одной минуты. Данный природный катаклизм стал одним из самых сильных в стране за последние 100 лет. К текущему моменту число пострадавших превысило 3200 человек. Еще более 1400 человек спасти не удалось.

Ранее проживающая в Венесуэле россиянка рассказала подробности о землетрясении.

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