Спортсмен из Свердловской области установил рекорд России на досках Садху

В Свердловской области атлет Рыбаков поднял 200 кг 15 раз, стоя на гвоздях

Атлет Никита Рыбаков из Камышлова Свердловской области установил рекорд России по тяге трэп-грифа весом 200 килограммов на досках Садху. Об этом сообщил президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, спортсмен выполнил 15 повторений за одну минуту, стоя на деревянных досках с гвоздями. Он подчеркнул, что темп выполнения упражнения — около четырех секунд на каждый подъем 200-килограммового снаряда — соответствует высокому уровню подготовки и является значительным силовым достижением.

До этого российский легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России в классической марафонской дистанции на Казанском марафоне. 33-летний спортсмен пробежал 42 километра 195 метров и финишировал с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд.

Никитин опередил кенийца Чарльза Кипротича Роно на 50 секунд. Третьим стал еще один представитель Кении Доминик Ньяро Омаре с отставанием в 1 минуту 13 секунд.

Ранее международная федерация отказала российской легкоатлетке в смене спортивного гражданства.