«Ожог глаз проявляется через 6–12 часов»: россиянам напомнили о скрытой опасности сварки

Без защиты даже несколько минут сварочных работ могут привести к ожогу глаз. О том, что такое сварочный ожог, почему симптомы приходят с задержкой и какие средства защиты обязательны даже на пять минут работы, «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Виктория Сосновская.

Электрическая дуга при сварке излучает мощный ультрафиолет — невидимое излучение с короткой длиной волны. Параллельно летят искры, капли расплавленного металла, мелкая стружка от шлифовки. Ультрафиолет проходит сквозь обычные очки и поражает поверхностные клетки роговицы и конъюнктивы. Развивается электроофтальмия (она же фотокератит) — ожог наружного слоя глаза световым излучением. Похожий механизм работает на снежных горах без очков или у моря в полдень — отсюда «снежная слепота» и «глаза туриста».

«Главная коварность ожога — отложенный эффект. В момент сварки человек ничего не чувствует: ультрафиолет действует тихо, нервные окончания на роговице повреждаются постепенно. Через 6–12 часов после работы клетки эпителия начинают слущиваться, обнажаются нервные окончания. Появляются резкая боль, светобоязнь, слезотечение, ощущение песка под веками. Типичная картина — человек просыпается ночью и не может открыть глаза», — рассказывает Сосновская.

Состояние пугает, но при правильной помощи проходит за 2–4 дня без следа. Без помощи может осложниться вторичной инфекцией и помутнением роговицы. Первый шаг — уйти в тёмное помещение и закрыть глаза. Свет усиливает боль, и любая нагрузка на роговицу замедляет восстановление. На закрытые веки можно положить прохладный компресс из чистой ткани, смоченной холодной кипяченой водой, и менять его каждые 10–15 минут. Холод сужает сосуды и снимает отек.

«Никаких капель «по совету интернета», особенно с анестетиками. Лидокаин и подобные вещества снимают боль, но тормозят заживление эпителия и способны затянуть процесс на недели. Утром нужно записаться к офтальмологу. Врач осмотрит роговицу под щелевой лампой (это специальный микроскоп для осмотра глаза), оценит глубину поражения и назначит увлажняющие, антибактериальные и заживляющие средства», — отмечает врач.

Если рядом сваривает кто-то другой, безопаснее отойти на расстояние или отвернуться. Дуга бьет по сетчатке зрителя в десяти метрах, если он смотрит прямо.

«Если в глаз попала горячая искра или капля металла, это уже не фотокератит, а термический и механический ожог. Признаки — видимая частица, кровотечение, резкое падение зрения, выраженный отек век. В такой ситуации не нужно пытаться вытащить инородное тело самостоятельно. Прикрыть глаз чистой повязкой и ехать в офтальмологический стационар или вызывать скорую. Любое самостоятельное вмешательство грозит проникающей травмой и потерей зрения», — подытожила Виктория Сосновская.

Ранее врач рассказал, как распознать проблемы со здоровьем по глазам.