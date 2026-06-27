Более 20 студентов факультета социальных наук получили дипломы

В Финансовом университете при правительстве РФ прошел первый в России выпуск социальных архитекторов, в рамках которого 22 студента факультета социальных наук и массовых коммуникаций получили дипломы, сообщает пресс-служба университета.

Как отметил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, сегодняшние выпускники социальной архитектуры являются первыми в стране.

«С одной стороны, это всегда очень почетно быть первым; с другой, очень ответственно, потому что по вам будут судить, кто такие социальные архитекторы», — сказал он.

По словам директора Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергея Володенкова, этот день стал историческим не только для университета, но и для всей страны.

«Социальная реальность не задана раз и навсегда. Эту истину вы усвоили за годы учебы. Теперь ваша задача — доказать ее на деле. Вы — стратеги-интеграторы, агенты управляемых изменений, которые видят систему целиком и понимают, как изменение в одном месте через 15 лет отзовется в другом», — сказал он.

Также декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что социальная архитектура представляет конкретный ответ на вопрос, как мы хотим жить завтра.

«Социальная архитектура — это не пассивная реакция на то, что происходит вокруг. Это активное, целенаправленное конструирование будущего. Это создание нового — новых форм социальной организации, новых смыслов и новых связей между людьми», — сказал он.