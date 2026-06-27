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Россиян предупредили о скрытой опасности антибиотиков в продуктах

Эксперт Кузнецова: антибиотики чаще всего обнаруживают в молочных продуктах
Shutterstock

Основная опасность антибиотиков в продуктах питания связана не с острым отравлением, а с тремя долгосрочными эффектами: формированием антибиотикорезистентности бактерий, нарушением микробиома кишечника и аллергическими реакциями, рассказала «Газете.Ru» Ксения Кузнецова, старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ.

В России действует Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), который устанавливает максимально допустимые уровни антибиотиков. Для мяса, молока, яиц и других продуктов животного происхождения остатки строго нормируются.

Первое последствие — нарушение микробиома кишечника. Даже небольшие дозы при длительном поступлении способны нарушать баланс микрофлоры, особенно у детей и людей с заболеваниями ЖКТ.

Второе — антибиотикорезистентность. Регулярное поступление малых доз способствует формированию устойчивости бактерий. По данным ВОЗ, в 2023 году каждый шестой случай бактериальной инфекции в мире демонстрировал устойчивость к антибиотикам.

Третье — аллергические реакции. Для людей с повышенной чувствительностью даже минимальные остаточные количества в молочной продукции могут стать причиной аллергии.

Согласно данным Роспотребнадзора, за последние десять лет выявление антибиотиков в продуктах снизилось с 1,5% до 0,5%. Чаще всего их находят в молоке и молочных продуктах (до 1,1% проб), наиболее безопасно в этом отношении детское питание (менее 0,1% проб).

Эксперт советует покупать продукцию проверенных производителей, соблюдать правила тепловой обработки (при варке мяса часть антибиотиков переходит в бульон — после закипания проварить 15–20 минут, первый бульон слить) и избегать продуктов сомнительного происхождения, особенно из личных подсобных хозяйств.

«Антибиотики в продуктах — не миф, но и не повод для пищевой паранойи, — резюмирует Кузнецова. — В странах с работающей системой контроля массовые отравления крайне редки. Наиболее значимый риск — долгосрочное поступление малых доз. Системный контроль, ответственное поведение производителей и разумный выбор продуктов — вот что минимизирует угрозу».

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