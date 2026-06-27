Россиянам объяснили, почему искрит розетка и когда это опасно

Разовая искра при подключении электроприборов в ряде случаев — норма, но регулярное искрение указывает на проблемы, рассказали «Газете.Ru» эксперты по электробезопасности компании AGNI.

При подключении мощной техники — холодильника или стиральной машины — возникает кратковременный большой ток. Воздух между контактами ионизируется, появляется искра белого или голубоватого оттенка. Это естественный процесс: она возникает однократно и исчезает. Регулярное искрение с яркими вспышками — уже неисправность.

Домашняя электросеть изнашивается постепенно. Основные причины искрения:

Износ розетки. Внутренние пластины ослабевают и хуже зажимают вилку. Контакт ухудшается, розетка греется, металл выгорает. Признаки: вилка вставляется слишком легко, корпус нагревается, есть потемнения.

Ослаб контакт провода. От нагрева винты внутри раскручиваются, провод отходит. Признаки: запах горелой изоляции, темнеют обои вокруг розетки, свет у приборов мигает.

Перегрузка. Обычная розетка рассчитана максимум на 3,5 кВт. Если через тройник включить сразу несколько мощных приборов, контакты перегреваются и разрушаются.

«В большинстве случаев проблема развивается постепенно, поэтому жильцы могут заметить ее заранее: нагрев розетки, ослабление фиксации вилки, потемнение контактов или запах гари», — комментирует основатель AGNI Дмитрий Покоевец.

При первых признаках необходимо прекратить использование розетки, отключить автомат в щитке и вызвать электрика. Следы обгорания, оплавленный пластик, потемневшие контакты — такую розетку нужно заменить. Если после замены признаки сохраняются, причина в проводке — требуется профессиональная диагностика.

«Для снижения рисков не перегружайте розетки и удлинители, регулярно проверяйте проводку, используйте сетевые фильтры», — подчеркивает Покоевец.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать технику, которая не сломается через год.