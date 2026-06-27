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Названы продукты, которые всегда должны быть дома, чтобы не срываться на доставку

Технолог Ручина: базовый набор продуктов позволит не срываться на доставки
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Частая картина, когда холодильник не пустой, а поесть нечего, в результате чего вы заказываете доставку или едите не самую полезную пищу, связана с отсутствием системы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Ручина, главный технолог по разработкам и инновациям компании «Мастерфуд».

Ключевая проблема — отсутствие системы. Продукты покупают в разнобой: увидели скидку, новый товар или захотели съесть что-то сейчас. Чтобы дома была еда на каждый день, необязательно составлять сложные списки. Достаточно запастись продуктами для разных сценариев, советует эксперт.

«Продукты без готовки — для быстрых перекусов: гранола, орехи, сухофрукты, фруктово-ореховые смеси. Они сытные, полезные и дают энергию без вреда для здоровья. Гранолу достаточно залить йогуртом и добавить ягоды. Горсть орехов надолго притупляет голод, а сухофрукты заменят сладости к чаю. Ореховая паста — еще один спасатель: ложка в кашу, творог или на тост», — объяснила она.

Продукты для быстрого приготовления: консервы, свежие овощи и зелень, творог, йогурт. Из них можно собрать салат или закуску за минуты. Ленивая овсянка без варки: хлопья заливают кефиром или йогуртом, добавляют сухофрукты и орехи, оставляют на ночь.

Основа для полноценных блюд — крупы, консервированная рыба, овощные заготовки. Крупы — основа завтрака, обеда или ужина. Консервированная рыба годится для салата, паштета или ужина. Оливковое масло и соусы позволяют собрать ингредиенты в блюдо за секунды. Свежие овощи и зелень — огурцы, помидоры, перец, салат — не требуют варки, их можно нарезать и съесть.

«Самое сложное — не собрать набор, а поддерживать его. Система ломается, когда заканчиваются ключевые позиции, а вы вспоминаете об этом, уже когда голодны, — предупреждает Ручина. — Запасы нужно пополнять регулярно, но без фанатизма. Докупайте понемногу, когда замечаете, что закончились яйца, творог или орехи».

Лайфхак: когда нет времени — не готовьте, а комбинируйте. Йогурт с орехами и сухофруктами, булгур с рыбой, овощи с яйцами — и сытный прием пищи готов.

«Когда дома есть понятный набор, питание перестает быть хаотичным и превращается в простую систему, где всегда есть из чего собрать завтрак, обед или ужин», — резюмирует эксперт.

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