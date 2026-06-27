В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Краснодара и Сочи отменили ограничения

В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорты Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

В аэропорту Краснодара данные меры действовали более трех часов, в Сочи — около двух.

Незадолго до этого в Росавиации рассказали, что Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

27 июня в Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

При этом общее количество уничтоженных за время спецоперации дронов превышает 170 тысяч.

Ранее в Минтрансе отчитались о всплеске хакерских атак на транспортную инфраструктуру РФ.