Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили работу

Росавиация: в аэропортах Геленджика и Краснодара введены ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика и Краснодара введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее аналогичные меры приняла в аэропорту Сочи. По данным авиагавани, в результате было отменено 9 рейсов, 12 бортов ушли на запасные аэродромы. В пресс-службе также отметили, обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет.

Утром 27 июня в аэропорту Волгограда временно прекратили прием и выпуск самолетов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Также в ряде регионов России предупредили об ракетной опасности — Волгоградской, Самарской, Пензенской, Ульяновской областях и Татарстане.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.