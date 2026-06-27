Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Мужчина обнимал десятилетнюю девочку на лавочке в Москве

В Москве мужчина обнимал десятилетнюю девочку на лавочке
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Москве заметили мужчину, который обнимал десятилетнюю девочку на лавочке и заявил, что ему якобы 13 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Борисовских прудах в Москворечье-Сабурово. Местная жительница заметила взрослого мужчину, который обнимал малолетнюю девочку, сидя на лавочке.

Москвичка решила выяснить, что происходит — мужчина живет в этом районе давно, на вид ему около 30 лет. Однако в разговоре, который женщина записала на видео, он заявлял, что ему якобы 13 лет. Девочка сообщила, что ей десять лет.

По предположению очевидцев, у мужчины могут быть психические отклонения. Прохожие пытались задержать его и вызвать полицию, но он скрылся. Девочку отправили домой к родителям. Женщина, ставшая свидетельницей случившегося, обратилась в правоохранительные органы.

Ранее отчим семь лет домогался падчериц в Тюмени.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!