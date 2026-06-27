Мужчина обнимал десятилетнюю девочку на лавочке в Москве

В Москве заметили мужчину, который обнимал десятилетнюю девочку на лавочке и заявил, что ему якобы 13 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Борисовских прудах в Москворечье-Сабурово. Местная жительница заметила взрослого мужчину, который обнимал малолетнюю девочку, сидя на лавочке.

Москвичка решила выяснить, что происходит — мужчина живет в этом районе давно, на вид ему около 30 лет. Однако в разговоре, который женщина записала на видео, он заявлял, что ему якобы 13 лет. Девочка сообщила, что ей десять лет.

По предположению очевидцев, у мужчины могут быть психические отклонения. Прохожие пытались задержать его и вызвать полицию, но он скрылся. Девочку отправили домой к родителям. Женщина, ставшая свидетельницей случившегося, обратилась в правоохранительные органы.

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