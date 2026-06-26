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Общество

Отчим семь лет домогался падчериц в Тюмени

В Тюмени отчима заподозрили в домогательствах к двум падчерицам
Pixabay

В Тюмени арестовали мужчину, подозреваемого в многолетних домогательствах к двум падчерицам. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона сообщает РИА Новости.

Все вскрылось в середине июня, когда две сестры в возрасте 15 и 17 лет приехали на отдых в детский лагерь и рассказали о многолетних домогательствах со стороны отчима. Предварительно, преступления совершались с 28 мая 2019 года по 3 июня 2026 года.

Мужчина совершал иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении девочек. В его отношении возбудили уголовное дело, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он пробудет под арестом до 10 августа.

Ранее россиянка обвинила экс-мужа в приставаниях к их пятилетней дочери.

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