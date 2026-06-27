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Общество

Робот-пылесос чуть не устроил пожар в доме у россиянки

SHOT: робот-пылесос Kitfort взорвался в спальне тюменки и чуть не спалил жилье
Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Тюмени у местной жительницы взорвался робот-пылесос. Аккумулятор устройства перегрелся и расплавил пол, пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

Уточняется, что пылесос был куплен 2020 году примерно за 23 тыс. рублей. В последнее время им пользовались редко.

«На днях в квартире раздался хлопок, а через несколько минут пошел едкий запах гари и дым. Оказалось, загорелся аккумулятор в пылесосе, который стоял на зарядке. Женщина быстро его потушила, но покрытие из кварцвинила на полу успело расплавиться», — говорится в посте.

Женщина рассказала, что в комнате до сих пор ощущается запах гари.

В Kitfort заявили, что сожалеют о случившемся. Они напомнили, что аккумулятор нельзя долго хранить внутри устройства, а после завершения зарядки робот-пылесос необходимо отключать от розетки.

До этого эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин предупредил россиян о рисках взлома роботов-пылесосов. По его словам, подобрав пароль к Wi-Fi, аферисты могут получить доступ ко всем гаджетам, подключенным к этой сети.

Ранее инженер заявил, что роботы-пылесосы до 30 тысяч рублей бесполезны.

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