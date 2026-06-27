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Общество

Британия примет более 10 тысяч беженцев по схеме, опробованной на украинцах

Times: МВД Британии анонсировало массовый прием беженцев из проблемных стран
ZouZou/Shutterstock

Великобритания запустит программу спонсорства беженцев по схеме, которая уже была использована для размещения украинцев. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на МВД страны.

Глава ведомства Шабана Махмуд на следующей неделе официально объявит о запуске новой инициативы. Прием заявок на участие в программе начнется осенью.

Сколько именно беженцев смогут воспользоваться этой возможностью, министр не уточнила. СМИ пишут, что МВД планирует в рамках программы спонсорской поддержки местных сообществ до конца десятилетия переселить более 10 тысяч человек.

Новая программа предназначена для жителей стран, страдающих из-за вооруженных конфликтов, голода, засухи и стихийных бедствий. Кандидатов на переселение будет направлять Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Новая программа будет создана по образцу канадской практики «именного спонсорства» с ежегодным лимитом на число принимаемых лиц. Британские граждане смогут брать на себя обязательства по финансовой, эмоциональной и иной поддержке беженцев в течение первого года их пребывания в стране.

По своей модели программа напоминает схему «Дома для Украины», введенную после начала СВО в 2022 году: тогда британские семьи могли спонсировать приезд украинцев по временным визам. Этой возможностью воспользовались более 200 тысяч украинцев.

Ранее в Европе объяснили снижение поддержки украинских беженцев.

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