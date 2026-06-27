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В Иране рассказали о работе порта в Ормузском проливе после ударов США

Mehr: порт Сирик в Ормузском проливе работает в обычном режиме после ударов США
Reuters

Порт Сирик в Ормузском проливе работает в обычном режиме после ударов со стороны США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

«Во время вражеского нападения порту Сирик не нанесено повреждений. Порт Сирик имеет обычный и нормальный режим работы, и в последние часы его оборудование и территории не пострадали», — говорится в материале.

Накануне президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям.

Позже журналист Барак Равид заявил, что американские вооруженные силы нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе.

В ночь на 27 июня КСИР заявил об ударах по местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по объектам в Иране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил, что США ответят насилием за нарушения со стороны Ирана.

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