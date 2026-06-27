Россиянам рассказали, можно ли тренироваться под дождем

В прохладную и дождливую погоду лучше надевать синтетическую одежду, а если слышен гром и видны молнии, занятие на открытом воздухе стоит прекратить. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Бегуны выходят на маршрут почти в любую погоду, и дождь редко становится поводом отменить пробежку. То же у тех, кто крутит педали или подтягивается на турнике вечером после работы. Сам по себе дождь телу не вредит, при движении мышцы вырабатывают много тепла, и оно компенсирует охлаждение от воды. Сложности начинаются там, где к воде добавляется холод и ветер. Главный риск — это переохлаждение. Мокрая одежда теряет способность удерживать тепло, а влага на коже испаряется и забирает энергию. На высоком темпе вы этого почти не чувствуете. Стоит сбавить скорость или замереть на светофоре — и тело быстро остывает», — сказал Халимов.

В прохладную погоду он посоветовал надевать синтетическую спортивную форму. С отводом влаги она работает заметно лучше хлопка. Хлопок впитывает воду, тяжелеет и липнет к телу холодным компрессом.

Второй момент, на что, по словам эксперта, стоит обращать внимание в дождливую погоду, — это сцепление.

«Мокрый асфальт, плитка и металл перекладины скользят, хват слабеет, тормозной путь велосипеда растет. На турнике стоит проверить, держат ли ладони, и снизить высоту элементов. Велосипедисту разумно увеличить дистанцию до машин и притормаживать заранее, ведь резина на лужах цепляется хуже», — рекомендовал Халимов.

Отдельные правила действуют в грозу. Если слышен гром и видны молнии, занятие на открытом воздухе прекращают сразу, особенно рядом с металлом, водой и одиноко стоящими деревьями.

А вот опасение, что от мокрых ног непременно придет простуда, медициной не подтверждается, заявил эксперт.

«Насморк и кашель вызывают вирусы. Дождь сам по себе их не приносит. Правда, долгое пребывание в мокрой холодной одежде после нагрузки снижает сопротивляемость организма, поэтому переодеться в сухое лучше сразу после финиша, еще до дороги домой», — отметил Халимов.

Он также посоветовал при занятии спортом на улице под дождем придерживаться базовых вещей.

«Пейте воду, даже если под дождем жажда почти не ощущается, ведь потеря жидкости с потом никуда не деваются. Наденьте что-то яркое или со светоотражателем, сквозь пелену дождя водители видят вас хуже. Телефон и часы уберите под защиту. И если после такой тренировки настроение лучше, чем до нее, значит, все сделано правильно», — заключил Халимов.

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