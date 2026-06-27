Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Стало известно, сколько мороженого съедают россияне

РИА: россияне в среднем съедают 3,7 кг мороженого в год
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Россиянин в среднем съедает около 3,7 кг мороженого в год. Об этом РИА Новости сообщили в Россельхозбанке.

По данным аналитиков, лидером среди холодных десертов остается классический пломбир, на который приходится 57% от всего объема производства мороженого в стране. Еще 21%, по информации банка, занимает сливочное мороженое. Треть всех годовых продаж, по данным экспертов, обеспечивает мороженое в вафельных стаканчиках.

За последние восемь лет выпуск мороженого увеличился в 1,4 раза и достиг 517 тыс. тонн. Растут и экспортные показатели, сообщили в Россельхозбанке. Так, 2025 году доля мороженого в структуре российского экспорта молочной продукции составила 7,7%. Годом ранее этот показатель не превышал 6,6%.

Основной объем производства приходится на Центральный федеральный округ, сообщили аналитики. В первые четыре месяца 2026 года там выпустили более 57 тыс. тонн продукции. На втором месте Южный федеральный округ с показателем почти 31 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Сибирский федеральный округ, где за аналогичный период изготовили 27,5 тыс. тонн мороженого.

До этого диетолог Анастасия Лебедева предупредила, что мороженое важно есть умеренно, так как оно содержит много сахара и жиров. Бесконтрольное употребление грозит развитием сахарного диабета, особенно опасно это для детей. Взрослым можно есть не более двух-трех порций весом до 200 граммов в неделю, детям — не более 100 граммов в день. При этом мороженое не должно заменять полноценный прием пищи. Тем, кто хочет наслаждаться лакомством чаще, диетолог советует выбирать менее калорийные варианты — фруктовый лед или йогуртовое мороженое.

Ранее стало известно, кому нельзя есть мороженое.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!