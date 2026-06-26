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Общество

Девушка вышла покурить с мигрантами и была изнасилована

В Германии мигранты изнасиловали девушку на автовокзале
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Германии два иностранца стали фигурантами уголовного дела после изнасилования на вокзале. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в Мюнхене. По данным издания, 18-летняя девушка отдыхала в ночном клубе, который находится на территории местного автовокзала.

В какой-то момент к ней подошли два мигранта и предложили выйти, чтобы покурить. Пострадавшая согласилась. На улице они настояли на том, чтобы немка пошла с ними в одно из помещений, расположенных на вокзале.

Там к девушке приставали, после чего изнасиловали. Пострадавшая оказывала сопротивление, из-за чего ее избили.

После произошедшего она позвонила подруге, и та вызвала скорую помощь. Медики оказали девушке всю необходимую помощь.

Благодаря наводке одного из сотрудников ночного клуба, подозреваемых задержали. Ими оказались иностранцы в возрасте 19 лет и 21 года. У мужчин изъяли мобильные телефоны, сейчас молодые люди находятся под арестом.

Ранее подросток ради наркотиков разрешил двум мигрантам изнасиловать его девушку.

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