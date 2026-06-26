В Салехарде трехлетний ребенок выпал из окна

На Ямале ребенок выжил после падения из окна

В Ямало-Ненецком автономном округе ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на улице Чубынина в Салехарде. Мальчик остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Ребенок выпал из окна и был доставлен в больницу, врачи оказывают ему необходимую помощь. Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого похожий инцидент произошел в Москве. Четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. В столичной прокуратуре уточнили, что все случилось, когда мать малыша вышла в другую комнату. Несовершеннолетнего госпитализировали.

Ранее ребенок выпал из окна новостройки в Ростове и не выжил.