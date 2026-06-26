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Общество

В Вологде пенсионер отдал мошенникам 90 золотых монет в обувной коробке

В Вологде задержали мошенников, забравших у пенсионера 90 золотых монет
ГУ МВД России по Вологодской области

В Вологодской области 68-летний пенсионер лишился 91 золотой коллекционной монеты на сумму более 7 млн рублей после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает УМВД области.

Мужчина оформил в магазине доставку котла и внес предоплату. Через несколько дней в мессенджере ему пришло сообщение якобы от службы доставки, где требовалось перейти по ссылке для уточнения адреса. После перехода пенсионер получил уведомление о том, что его данные в опасности, и связался по указанному номеру.

Лжеспециалист Роскомнадзора сообщила, что мошенники получили доступ к его электронной подписи и теперь могут оформлять кредиты. На следующий день с пенсионером связались «силовики» и убедили его, что нужно «задекларировать» золотые монеты.

Пенсионер сложил 91 монету в обувную коробку и передал ее курьеру. Позже ему сообщили, что часть монет не прошла экспертизу, но в этот момент с ним уже связались полицейские и объяснили, что он стал жертвой обмана. Общий ущерб составил 7 млн рублей. Пособников аферистов задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Иркутске мать осталась на улице с двумя детьми из-за мошенников.

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